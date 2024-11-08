Путин: линия границы Украины с РФ определена жителями Донбасса и Новороссии

Как заявил во время пленарной сессии клуба «Валдай» президент Владимир Путин, граница между Россией и Украиной должна проходить по линии, установленной в результате референдумов в Донбассе и Новороссии, которые затем присоединились к России.
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