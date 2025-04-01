Работодатели стали ухудшать условия по ДМС

Несмотря на продолжающийся дефицит кадров, компании начали ухудшать условия по ДМС для сотрудников. В прошлом году работодатели стремились ограничить свои издержки на такие полисы, говорится в материале ЦБ о развитии страхового рынка.
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