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Работодатели стали ухудшать условия по ДМС

Работодатели стали ухудшать условия по ДМС

Несмотря на продолжающийся дефицит кадров, компании начали ухудшать условия по ДМС для сотрудников. В прошлом году работодатели стремились ограничить свои издержки на такие полисы, говорится в материале ЦБ о развитии страхового рынка.

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