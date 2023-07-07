Каких женщин не брали в гарем турецкого султана

Гаремы турецких султанов являлись одним из самых загадочных и мистических аспектов их правления. В этих закрытых помещениях находились женщины, которые были выбраны для того, чтобы удовлетворять сексуальные и эмоциональные потребности султана.
Гаремы турецких султанов являлись одним из самых загадочных и мистических аспектов их правления. В этих закрытых помещениях находились женщины, которые были выбраны для того, чтобы удовлетворять сексуальные и эмоциональные потребности султана.
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