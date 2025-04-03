5 научных экспериментов, доказывающих, что нашу Вселенную пронизывает разумное сознание

Здравствуйте, Александр Николаевич. В статье прозвучало слово "голография": ==="...возникают многочисленные вопросы – является ли реальность, как мы ее знаем, голографической проекцией этого высшего сознания?"=== Может быть следует осмыслить одну из особенностей голографии: при разделении изображения на пластинке каждый осколок разбитой на несколько частей фотопластинки с голограммой продолжает содержать изображение всех снятых объектов. Развивая эту мысль, что получится в осмыслении развития Вселенной? Удачи.

В

Воробей

Возможно, не стоит упускать из виду то обстоятельство, что в данном случае термин "голография" не имеет сколько-нибудь прямого отношения к тривиальной технической концепции голографии - возможности получения объёмного изображения благодаря освещением лазером специальной фотопластинки. Да, эту банальную фотопластинку можно разбить и затем использовать осколки в качестве независимых источников голографических изображений. При этом, чем большую часть данный осколок представляет от исходной цельной пластинки, тем более детальной получается из него голограмма. В случае нашей Вселенной никакой такой фотопластинки нет. То есть, всё это в данном случае - просто аналогия, не более. И потому не стоит усматривать в ней больше, чем это реалистично имеет смысл.