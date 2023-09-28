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45 новых троллейбусов с автономным ходом поступили в Пензу

В Пензу доставили половину запланированного количества новых троллейбусов с автономным ходом. По информации, предоставленной пресс-службой министерства цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области, в город прибыли 45 троллейбусов, из которых 27 уже начали курсировать по маршрутам.

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