45 новых троллейбусов с автономным ходом поступили в Пензу

В Пензу доставили половину запланированного количества новых троллейбусов с автономным ходом. По информации, предоставленной пресс-службой министерства цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области, в город прибыли 45 троллейбусов, из которых 27 уже начали курсировать по маршрутам.