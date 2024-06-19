Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 471 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ninikooo Митусова
    На чужой каравай рот не разевай- это США. В Европе «колоний»для них не будет/ пусть утрутся. За « бусы» они никого не..."ЦЕНА БУДЕТ БЕШЕН...
  • Леонид Ла Рошель
    Мелким почерком более точная мысль...Эксперты NI счита...
  • Natalija Osminina
    Надо не территории брать, теряя своих бойцов, а давать по рукам американцам и европейцам, чтобы не тянулись ими к эти..."ЦЕНА БУДЕТ БЕШЕН...

Китай у Карла украл кокарды или о беспомощности бриташек

Китай у Карла украл кокарды или о беспомощности бриташек

"Так мы до мышей до@бёмся, сынок", как сказал в анекдоте слон-папа своему отпрыску. Великобритания не может обновить значки на военной форме и фуражках, потому что они из Китая, а значит в них могут быть устройства слежения.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх