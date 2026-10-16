Власти Швеции экстрадировали в США 52-летнего гражданина России Александра Суворова, обвиняемого американскими властями в нарушении антироссийских санкций — закупках микроэлектроники двойного назначения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Трамп заснул во в...
- AB Итальянский спецн...
- AB Итальянский спецн...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым