Остапенко победила Пегулу в третьем круге турнира в Пекине

Спортсменки провели на корте 1 час и 19 минут.Спортсменки провели на корте 1 час и 19 минут.Подошёл к концу матч третьего круга турнира в Пекине, в котором американская теннисистка Джессика Пегула сыграла против представительницы Латвии Елены Остапенко.
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