Остапенко победила Пегулу в третьем круге турнира в Пекине

Спортсменки провели на корте 1 час и 19 минут.Спортсменки провели на корте 1 час и 19 минут.Подошёл к концу матч третьего круга турнира в Пекине, в котором американская теннисистка Джессика Пегула сыграла против представительницы Латвии Елены Остапенко.