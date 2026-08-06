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Царьград

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С 1 сентября в России меняют билеты на общественный транспорт: Что нас ждёт

С 1 сентября в России меняют билеты на общественный транспорт: Что нас ждёт

Билеты на проезд в общественном транспорте с осени получат стандартизированное оформление. Кроме того, они должны будут содержать определённый перечень информации, объяснила член общественного совета при Минтрансе Кира Доросева.

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