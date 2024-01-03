Челикович назвал тройку лучших игроков РПЛ: «Промес, Клаудиньо, Гарре»

– Тройка лучших игроков РПЛ? – Промес, Клаудиньо, Гарре, – ответил Ясмин Челикович. В активе Квинси Промеса 6 голов и 6 результативных передач в 17 матчах текущего сезона Мир РПЛ, на счету Клаудиньо 3 забитых мяча и 4 голевых паса по итогам 18 игр, Бенхамин Гарре забил 8 голов и отдал 3 передачи в 15 матчах.
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