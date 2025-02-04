Касимов получит 250 миллионов рублей на благоустройство

Об этом написал ВКонтакте вице-губернатор Рязанской области Артём Бранов.На продолжение благоустройства центральной площади, сквера, набережной Касимов получит из регионального бюджета более 250 миллионов рублей.
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