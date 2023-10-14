США продолжают обвинять Северную Корею в поставках больших партий боеприпасов в России.Опираясь на спутниковые снимки, уверяют, что КНДР передает России 1000 контейнеров, в которых могут быть боеприпасы.
Северокорейский пробник
Комментарии
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СЕРГЕЙ Лютов
"США продолжают обвинять Северную Корею в поставках больших партий боеприпасов в России." - какое их(пендосовское) собачье дело, суют свое жало туда, куда собака свой "карандаш" не засовывает!
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11 час.
АГ
Анастас Герганов
Не их собачее дело!!!
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9 час.
Vlad Dirkin
Ну, и молодец товарисч Ким! Кстати, а как будет по-корейски "показать большую письку"?
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8 час.
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