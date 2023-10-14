Страна и люди
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Страна и люди

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Северокорейский пробник

Северокорейский пробник

США продолжают обвинять Северную Корею в поставках больших партий боеприпасов в России.Опираясь на спутниковые снимки, уверяют, что КНДР передает России 1000 контейнеров, в которых могут быть боеприпасы.

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Комментарии
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СЕРГЕЙ Лютов
&quot;США продолжают обвинять Северную Корею в поставках больших партий боеприпасов в России.&quot; - какое их(пендосовское) собачье дело, суют свое жало туда, куда собака свой &quot;карандаш&quot; не засовывает!
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11 час.
АГ
Анастас Герганов
Не их собачее дело!!!
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9 час.
Vlad Dirkin
Ну, и молодец товарисч Ким! Кстати, а как будет по-корейски &quot;показать большую письку&quot;?
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8 час.

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