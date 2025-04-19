Эксперт Зеленкова: корпоративные психологи стали разглашать закрытые данные

Крупные российские компании все чаще стали обращаются к практике штатного психолога для команды, чтобы профилактировать случаи профессионального выгорания и депрессии, которые в последние три года значительно возросли.
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