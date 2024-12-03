Киркоров дешевеет, Ургант нарасхват: почем звезды на корпоратив в 2024-м

Декабрь для артистов — самый денежный месяц в году, это пора новогодних корпоративов. Кто из звезд сейчас наиболее востребован, у кого самые высокие гонорары, кто, наоборот, вынужден снижать ценник и какие новые тренды появились в 2024 году, — в материале NEWS.
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