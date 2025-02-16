День африканской культуры прошел на «Красине»

Его провел комитет по внешним связям Санкт-Петербурга На борту филиала музея мирового океана в Санкт-Петербурге ледокола «Красин» прошел День африканской культуры, который провел комитет по внешним связям Санкт-Петербурга.
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