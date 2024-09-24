Когда отмечают Всемирный день фармацевта в 2024 году? Дата, история и традиции праздника в России

Фармацевты — специалисты, которые не только продают лекарственные препараты, но и изготавливают их. Несмотря на то что в примитивном виде фармакология появилась еще до нашей эры, как наука она начала развиваться только в XVIII веке — именно тогда стартовало массовое производство медикаментов.