С компании из Сатки суд взыскал 3 миллиона рублей за гибель рабочего в перевернувшемся БелАЗе

В Сатке суд взыскал с работодателя 3 миллиона рублей в пользу родственников погибшего работника. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Сатки обратилось в суд с иском о взыскании с работодателя компенсации морального вреда в связи произошедшим смертельным несчастным случаем на производстве.
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