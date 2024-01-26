С компании из Сатки суд взыскал 3 миллиона рублей за гибель рабочего в перевернувшемся БелАЗе

В Сатке суд взыскал с работодателя 3 миллиона рублей в пользу родственников погибшего работника. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Сатки обратилось в суд с иском о взыскании с работодателя компенсации морального вреда в связи произошедшим смертельным несчастным случаем на производстве.