Встречу Путина и Трампа в Анкоридже включат в новый учебник истории

РИА Новости/Гавриил Григоров Новый единый учебник истории пополнится материалами о переговорах президентов России и США в Анкоридже и их последствиях, об этом сообщил научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков 26 августа.