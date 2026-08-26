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Встречу Путина и Трампа в Анкоридже включат в новый учебник истории

Встречу Путина и Трампа в Анкоридже включат в новый учебник истории

РИА Новости/Гавриил Григоров Новый единый учебник истории пополнится материалами о переговорах президентов России и США в Анкоридже и их последствиях, об этом сообщил научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков 26 августа.

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