Путин поручил начать проектирование скоростной трассы Джубга-Сочи в 2024 году

Путин поручил начать проектирование скоростной трассы Джубга-Сочи в 2024 годуВладимир Путин поручил правительству обеспечить с 2024 года проектирование скоростной трассы Джубга - Сочи, чтобы определить ее оптимальный маршрут.
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