Просроченный наркоклоун, теряет берега. И открыто посылает Трампа и Маска.Это просто отлично. Вместо шанса на сохранение ублюдочной украинской государственности, он выбрал путь для ее уничтожения полностью.
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