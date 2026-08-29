Авито Недвижимость: арендаторы стали на 12% активнее искать квартиру на долгий срок

С приближением пикового сезона арендаторы стали активнее искать квартиры. Как подсчитали в Аналитическом центре Авито Недвижимости, в июле 2026 года интерес к долгосрочной аренде в России вырос на 12% по сравнению с июнем, а объем предложения снизился на 1%.