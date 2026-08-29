Авито Недвижимость: арендаторы стали на 12% активнее искать квартиру на долгий срок

С приближением пикового сезона арендаторы стали активнее искать квартиры. Как подсчитали в Аналитическом центре Авито Недвижимости, в июле 2026 года интерес к долгосрочной аренде в России вырос на 12% по сравнению с июнем, а объем предложения снизился на 1%.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Американское аген...
- МГ Россиянам назвали...
- Россиянам назвали...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым