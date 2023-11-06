Американские ученые из Медицинского института Говарда Хьюза показали, что у крыс есть пространственное воображение: они могут представлять, как сами двигаются по уже знакомому месту или передвигают в нем объекты.
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