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Песков объяснил «эмоциональную реакцию» Шольца и Сунака на интервью Путина

Песков объяснил «эмоциональную реакцию» Шольца и Сунака на интервью Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал реакцию канцлера ФРГ Олафа Шольца и премьер-министра Великобритании Риши Сунака на интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону.

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