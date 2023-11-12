Эксперт объяснил подход Турции и Венгрии к вступлению Швеции в НАТО

Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский в беседе с «Известиями» рассказал, что Турция и Венгрия затягивают ратификацию заявки Швеции на вступление в НАТО, поскольку в политической традиции этих двух стран национальные интересы часто превалируют над коллективными.
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