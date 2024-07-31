Синоптик Шувалов рассказал, какой будет погода в августе в Центральной России

Месяц окажется «мягким» После экстремальных температур и ливней июля последний месяц лета 2024 года в Центральной России обещает быть мягким рассказал радио Sputnik руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
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