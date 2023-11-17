Пять образовательных объектов внесены на кадастровую карту Москвы в октябре

В октябре текущего года Управлением Росреестра по Москве в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) внесены сведения о пяти новых образовательных учреждениях столицы, а также о здании гостиницы Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС).