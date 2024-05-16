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AP: 92-я бригада ВСУ пожаловалась на передачу информации о ее передвижениях

AP: 92-я бригада ВСУ пожаловалась на передачу информации о ее передвижениях

Украина пытается сдержать продвижение российской армии на новом направлении с помощью дронов © РИА Новости Евгений Биятов Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Украина отчаянно пытается остановить российское наступление, сообщает AP.

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