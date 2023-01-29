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Кадыров – о победе Бетербиева: «От души поздравляю дорогого брата, который был на голову выше оппонента»

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров отреагировал на победу Артура Бетербиева над Энтони Ярдом в бою за титулы IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе (технический нокаут в восьмом раунде).

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