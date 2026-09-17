Депутат Колесник предложил установить день героев специальной военной операции

В России стоит учредить день героев специальной военной операции. Об этом «Газете.Ru» заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.
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