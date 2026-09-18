Кевин О'Лири снова покупает криптовалюту

На Avalanche Summit в Нью-Йорке Кевин О'Лири сообщил Гарету Дженкинсону из издания The Block, что открывает новые криптовалютные позиции в расчете на следующий рыночный цикл и внимательно следит за тем, какая из крупных фондовых бирж первой внедрит блокчейн.