Кевин О'Лири снова покупает криптовалюту

На Avalanche Summit в Нью-Йорке Кевин О'Лири сообщил Гарету Дженкинсону из издания The Block, что открывает новые криптовалютные позиции в расчете на следующий рыночный цикл и внимательно следит за тем, какая из крупных фондовых бирж первой внедрит блокчейн.
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