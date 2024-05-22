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Запад готовит эвакуацию производства микрочипов с Тайваня

Запад готовит эвакуацию производства микрочипов с Тайваня

Нидерландский производитель микрочипов ASML уведомил США, что имеет возможность удаленно отключить оборудование по производству чипов на Тайване компанией TSMC в случае, если Китай вторгнется на остров, сообщает Bloomberg.

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