🤩Сколько стоит один день путешествия в Омск? Эксперты подсчитали, что это в среднем 6,3 тыс. рублей - одно из самых бюджетных направлений в стране.
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🤩Сколько стоит один день путешествия в Омск? Эксперты подсчитали, что это в среднем 6,3 тыс. рублей - одно из самых бюджетных направлений в стране.
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