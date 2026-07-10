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Новости Омска

3 подписчика
🤩Сколько стоит один день путешествия в Омск

🤩Сколько стоит один день путешествия в Омск? Эксперты подсчитали, что это в среднем 6,3 тыс. рублей - одно из самых бюджетных направлений в стране.

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