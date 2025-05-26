Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду в гостях у «Аль-Фатеха», «Аль-Иттихад» Бензема примет «Дамак», «Аль-Хилаль» Малкома против «Аль-Кадисии» Обамеянга

«Аль-Наср» Криштиану Роналду в гостях сыграет с «Аль-Фатехом», чемпион «Аль-Иттихад» Карима Бензема примет «Дамак».
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