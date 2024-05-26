Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Зеленский предполагает в интервью NYT, что Россия вторглась в Украину по договоренности с западными странами

Зеленский предполагает в интервью NYT, что Россия вторглась в Украину по договоренности с западными странами

"Зеленский признает, что Путин начал полномасштабную войну против Украины после соглашений с другими странами, но считает, что такой вариант был бы "полным предательством": "Он неадекватен или он знал, что так и будет".

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Комментарии
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S
Sobering
Ты про свою неньку понятия не имеешь? Позор тебе! Что касаемо обращения к тебе на &quot;ты&quot;, это моё дело и право. Если тебе хочется чтобы к тебе на &quot;вы&quot; обращались, то ты этого не заслужил  собственными знаниями, да ещё Россию сравнил с выгребной ямой.  Тебе за такие перлы пальцы повырывать бы. А ты хочешь на &quot;вы&quot;. Облезешь, педоросль ты наша безграмотная и тупая.
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2 час.
АК
Андрей Кудрявцев
Живите и процветайте, придурок!! И не захлебнитесь в собственной злобе!!!!
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1 час.
S
Sobering
Живи дурак, честно и без вранья, тогда тебе никто не будет указывать о твоей безграмотности, вранье и тупости.
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1 час.

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