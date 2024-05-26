Зеленский предполагает в интервью NYT, что Россия вторглась в Украину по договоренности с западными странами

S

Sobering

Ты про свою неньку понятия не имеешь? Позор тебе! Что касаемо обращения к тебе на "ты", это моё дело и право. Если тебе хочется чтобы к тебе на "вы" обращались, то ты этого не заслужил собственными знаниями, да ещё Россию сравнил с выгребной ямой. Тебе за такие перлы пальцы повырывать бы. А ты хочешь на "вы". Облезешь, педоросль ты наша безграмотная и тупая.