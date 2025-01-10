«Поздно спасать Украину» – отойдите в сторону, она рушится!», – прозрение философа-майданщика

Бандеровская идеология разрушила Украину, спасать её поздно, заявил в эфире Politeka киевский философ Сергей Дацюк, ранее горячо поддерживавший все украинские майданы, в том числе и «гидности», передает «Политнавигатор».
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