Картина дня. Фи...
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Картина дня. Финансы

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«Поздно спасать Украину» – отойдите в сторону, она рушится!», – прозрение философа-майданщика

«Поздно спасать Украину» – отойдите в сторону, она рушится!», – прозрение философа-майданщика

Бандеровская идеология разрушила Украину, спасать её поздно, заявил в эфире Politeka киевский философ Сергей Дацюк, ранее горячо поддерживавший все украинские майданы, в том числе и «гидности», передает «Политнавигатор».

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Комментарии
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М
Мария
Так а куда им отойти?
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17 час.

Картина дня

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