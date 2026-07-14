Как литовская пропаганда избегает ответов по существу

13 июля 2026 года отдел расследований литовского портала LRT совместно с латвийским центром Re:Baltica и эстонским Delfi опубликовал материал под заголовком «Иски к странам Балтии Москва готовит с усердными пропагандистами».
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