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Как литовская пропаганда избегает ответов по существу

Как литовская пропаганда избегает ответов по существу

13 июля 2026 года отдел расследований литовского портала LRT совместно с латвийским центром Re:Baltica и эстонским Delfi опубликовал материал под заголовком «Иски к странам Балтии Москва готовит с усердными пропагандистами».

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