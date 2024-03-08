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Нефть растет в цене на фоне увеличения спроса у основных мировых потребителей

Нефть растет в цене на фоне увеличения спроса у основных мировых потребителей

Нефть растет в цене на фоне увеличения спроса у основных мировых потребителей Татьяна АрестоваЦены на нефть повысились 8 марта благодаря росту спроса в 2 крупнейших потребителях мира, Соединенных Штатах и Китае.

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