❄️ Снег, дождь и сильный ветер сегодня ожидаются в Крыму Также спасатели предупреждают о гололёде и гололедице, сообщили в ГУ МЧС России по региону.
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❄️ Снег, дождь и сильный ветер сегодня ожидаются в Крыму Также спасатели предупреждают о гололёде и гололедице, сообщили в ГУ МЧС России по региону.