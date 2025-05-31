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Фонтан на центральной площади столицы Адыгеи запустят в День защиты детей

Фонтан на центральной площади столицы Адыгеи запустят в День защиты детей

Жители и гости Майкопа смогут увидеть запуск нового фонтана. В день защиты детей на площади Ленина, реконструкция которой завершается, состоится первый запуск нового светомузыкального фонтана с использованием современных оптических возможностей.

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