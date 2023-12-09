Делаем домашнее масло почти без калорий и жира, но по вкусу как сливочное. Его можно есть на ночь и не бояться за фигуру

Сливочное масло все же слишком калорийно и часто его есть не стоит. Практичнее будет сделать простую замену на основе растительных ингредиентов: рецепт прост, а масло получается настолько легким, что хлеб с ним можно смело есть и на ночь.
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