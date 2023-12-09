Steak Lovers
STEAK LOVERSЕДАПУТЕВОДИТЕЛЬРЕЦЕПТЫ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Steak Lovers

18 429 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • lubov
    это точно, даже вкус представить сложноДелаем домашнее м...
  • Эльфено4ек Чумазикова
    Вот уж кушайте сами этот комбикорм))Делаем домашнее м...
  • Люка
    ой не скажите.. у мужа нет терпения стоять у мангала. поэтому мясо снаружи горелое, внутри с кровью. уж лучше я сама ...Главные секреты п...

Делаем домашнее масло почти без калорий и жира, но по вкусу как сливочное. Его можно есть на ночь и не бояться за фигуру

Делаем домашнее масло почти без калорий и жира, но по вкусу как сливочное. Его можно есть на ночь и не бояться за фигуру

Сливочное масло все же слишком калорийно и часто его есть не стоит. Практичнее будет сделать простую замену на основе растительных ингредиентов: рецепт прост, а масло получается настолько легким, что хлеб с ним можно смело есть и на ночь.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Эльфено4ек Чумазикова
Вот уж кушайте сами этот комбикорм))
Ответить
8 час.
lubov
это точно, даже вкус представить сложно
Ответить
4 час.

Картина дня

наверх