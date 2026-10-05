Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Хуситы атаковали международный аэропорт в Эр-Рияде

Хуситы атаковали международный аэропорт в Эр-Рияде

Йеменские хуситы атаковали международный аэропорт в Эр-Рияде, объект Aramco в Джидде и один аэропорт на юге Саудовской Аравии.

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