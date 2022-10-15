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Никакого вам суверенитета: Беше-Головко рассказала о причинах пикировки Лондона и Парижа

Никакого вам суверенитета: Беше-Головко рассказала о причинах пикировки Лондона и Парижа

Критика Эммануэля Макрона с Туманного Альбиона обусловлена тем, что заявления французского лидера идут вразрез с интересами наднациональных атлантистских элит, которые не терпят проявлений государственного суверенитета даже на уровне риторики.

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