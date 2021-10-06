Мировое обозрение

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Столтенберг призвал «отдельные голоса на Западе» не оглядываться на Россию в вопросе членства Украины в НАТО

Столтенберг призвал «отдельные голоса на Западе» не оглядываться на Россию в вопросе членства Украины в НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг раскритиковал «отдельные голоса на Западе», призывающие к осторожности с Россией в вопросе расширения блока.

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