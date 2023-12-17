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Мировое обозрение

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Следующая версия Apple Watch сможет наблюдать за артериальным давлением и выявлять апноэ

Следующая версия Apple Watch сможет наблюдать за артериальным давлением и выявлять апноэ

В этом году Apple внесла ряд изменений в линейку смарт-часов Apple Watch. Однако более существенные изменения, в том числе в плане появления новых функций, будут реализованы в Apple Watch, которые компания представит в 2024 году.

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