The Conversation: как сохранить контроль в приложениях для знакомств

Вы открываете дейтинг-приложение, планируя провести там 10 минут. Час спустя вы все еще свайпаете. Возможно, у вас появилось несколько новых совпадений, но приблизились ли вы к встрече с тем, кто вам действительно нравится? Об этом говорится в статье, подготовленной для издания The Conversation исследователями из Франции и Бразилии.