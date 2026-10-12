The Conversation: как сохранить контроль в приложениях для знакомств

Вы открываете дейтинг-приложение, планируя провести там 10 минут. Час спустя вы все еще свайпаете. Возможно, у вас появилось несколько новых совпадений, но приблизились ли вы к встрече с тем, кто вам действительно нравится? Об этом говорится в статье, подготовленной для издания The Conversation исследователями из Франции и Бразилии.
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