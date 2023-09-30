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Кустурица намерен посетить новые регионы России

Кустурица намерен посетить новые регионы России

Сербский режиссер Эмир Кустурица намерен посетить новые регионы России, передает РИА Новости.Об этом он сообщил журналистам в ходе творческого вечера в рамках фестиваля «Александровская крепость» в Усть-Лабинске.

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