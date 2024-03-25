Опровержение Баку не удалось: Киев сам раскрыл подробности поставок оружия из Азербайджана

mod_russia/Twitter.com/GloballookpressСегодня 17K прочитали В Министерстве оборонной промышленности Азербайджана опровергли информацию, что Баку поставлял Киеву оружие и бронетехнику в период 2022-2023 годов, назвав это вбросом армянской стороны.
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