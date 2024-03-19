Мультфильм «Шмяк. Волшебная лавка Есении»

Добро пожаловать в Дримвилль — единственный городок на свете, где для каждого найдется своё волшебство, стоит только заглянуть в лавку к Есении и её плюшевому мишке Шмяку! К ним за помощью обращаются жители города, у которых случились какие-либо трудности, например, пропало вдохновение или чей-то дом ушёл со своего места.