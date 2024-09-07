Не пугать и уважать учителя: как помочь ребёнку адаптироваться к школе

Когда стоит вопрос об адаптации к школе младших школьников, надо иметь перед собой совершенно конкретный и чёткий ответ на вопрос «Какова основная цель обучения в начальной школе?» Если думаете, что это формирование учебных навыков, счёта, письма, чтения, то вы ошибаетесь.