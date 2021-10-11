ООН: Коронавирус сделал нищими более 100 млн человек по всему миру

Пандемия ввергла в нищету более 100 миллионов человек, более 4 миллиардов человек практически не имеют социальной поддержки, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш на мероприятии МВФ, посвященном восстановлению государств от пандемии коронавируса.