Картина Дня

153 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Раиса Румянцева
    Порошенко непотопляемый,как их единственный "Гетман Сагайдачный",так что это г. ещё долго будет плавать на поверхности.На Украине Пороше...
  • Александр Бабин
    Да кто его посадит.Хозяева Украины не дадут добро.А это народ отвлекают от проблем.На Украине Пороше...
  • ВЛАДИСЛАВ
    Как надоела его пустая болтовня. Всё его окружение делает вид что слушает, но ничего не делает. А король-то голый!Путин: Главный на...

ООН: Коронавирус сделал нищими более 100 млн человек по всему миру

ООН: Коронавирус сделал нищими более 100 млн человек по всему миру

Пандемия ввергла в нищету более 100 миллионов человек, более 4 миллиардов человек практически не имеют социальной поддержки, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш на мероприятии МВФ, посвященном восстановлению государств от пандемии коронавируса.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх